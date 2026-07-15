西野カナ、コンサートに来場するファンへ注意！「歌唱や声援の強要はおやめください」 | RBB TODAY

14日、西野カナが公式サイトを更新。コンサートに来場するファンに、観覧時のマナーについて注意を行った。

西野の公式サイトは「コンサート会場での他のお客様の迷惑になる行為を禁止します。」として、具体的に3つの行為について禁止としている。禁止されたのは、他のファンに対して歌唱や声援の強要をしないこと、指定された座席の範囲からはみ出さないこと、席を離れて通路にかけよるなど、他のファンや演出の妨げとなる行為はしないこと、の3つ。この中で特にSNSで注目されているのが、他のファンに対する歌唱や声援の強要という部分だ。西野のライブでは「アンサプ（アンコール・サプライズ）」というファン文化がある。アンサプは、ライブ本編が終わり会場が暗転した後、ファンが事前に決められた楽曲を歌ってアンコールを待つ、というもの。ファンの有志が歌詞を書いた「アンサプカード」を作成し、SNSで告知したり、コンサート当日に周囲のファンへ配布し、行っている。Xでは「アンサプを強要されたことが原因で西野のファンをやめた」という趣旨の投稿が広まり、ファンの中でも議論となっていた。問題となったXへの投稿はすでに削除されているが、西野のファンの間ではこの投稿が原因で、アンサプが問題視されたのではという見方が広まっている。公式サイトのお願いを受け、SNSにはアンサプ賛成派、反対派がどちらも投稿を行っており、議論が続きそうだ。

※西野カナ公式サイトがコンサート観覧のマナーについてお願いする投稿

