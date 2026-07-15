 上坂樹里、21歳のバースデーは朝ドラ『風、薫る』の現場でお祝い！「おめでとうございます！」とファンも祝福 | RBB TODAY
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上坂樹里、21歳のバースデーは朝ドラ『風、薫る』の現場でお祝い！「おめでとうございます！」とファンも祝福

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上坂樹里（画像は上坂樹里公式インスタグラムより）※所属事務所に掲載許可をもらっています
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  • 上坂樹里（画像は上坂樹里公式インスタグラムより）※所属事務所に掲載許可をもらっています

　NHK連続テレビ小説「風、薫る」で現在ヒロインを務める上坂樹里が14日、インスタグラムを更新。21歳の誕生日を朝ドラの現場でお祝いしてもらったことを報告した。

　上坂は「21歳になりました。」と誕生日を迎えたことを報告。「今日は『風、薫る』の現場で、大好きな皆さんにお祝いしていただきました。こうして温かい方々に囲まれていることが、本当に幸せで改めて感謝の気持ちでいっぱいです。」と朝ドラの現場で誕生日をお祝いされたことを明かし、周囲への感謝を伝えた。インスタグラムには「じゅりちゃん　はぴば　音声部」というモニターのメッセージや、漫画家・羽海野チカが描いた『風、薫る』のイラストが載ったケーキ、ハッピーバースデーのバルーンの前でピースサインをする上坂のショットなど、温かいお祝いの様子がアップされている。

上坂樹里（画像は上坂樹里公式インスタグラムより）※所属事務所に掲載許可をもらっています

　この投稿にファンからは「じゅりちゃんお誕生日おめでとうございます　だいすき」「記念日のカワイイ笑顔見れてうれしいです」「毎日テレビでじゅりちゃんが見れる、夢のような日々を送れていてしあわせです」と祝福のコメントが寄せられている。


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