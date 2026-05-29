元#ババババンビ・岸みゆが2nd写真集！水着＆ランジェリー姿で“過去最大級の露出”に挑戦！ | RBB TODAY

今年3月28日に解散ライブを行った#ババババンビの元メンバー・岸みゆの2nd写真集「岸みゆ セカンド写真集（仮）」（東京ニュース通信社）が、7月16日に発売される。全国の書店およびネット書店にて予約受付中だ。

撮影のロケ地はインドネシア・バリ島。岸にとって海外での写真集撮影は今回が初となる。撮影は4月末に行われ、滞在中には自身のSNSで生配信を実施。2nd写真集の撮影でバリ島を訪れていることを報告すると、ファンの間では早くも大きな話題となっていた。

「岸みゆ セカンド写真集（仮）」（東京ニュース通信社刊）撮影／横山マサト

「岸みゆ セカンド写真集（仮）」（東京ニュース通信社刊）撮影／横山マサト

本作はグループ解散後初となる写真集で、これまでの“アイドル・岸みゆ”というイメージを超え、一人の女性としての新たな魅力を大胆に表現した作品となっている。

青く透き通る海や自然あふれるヴィラを舞台に、笑顔の水着カットはもちろん、大胆なランジェリーカット、さらには“過去最大級の露出”にも挑戦。これまで以上に攻めた内容となっている一方で、ふとした瞬間に見せる儚さや、肩の力を抜いた柔らかな空気感も捉えており、岸の新たな一面も楽しめる。アイドルを卒業し、一人の女性として自然にほどけていく「今の岸みゆ」を切り取った一冊となっている。

「岸みゆ セカンド写真集（仮）」（東京ニュース通信社刊）撮影／横山マサト

「岸みゆ セカンド写真集（仮）」（東京ニュース通信社刊）撮影／横山マサト

岸はコメントで「#ババババンビでの6年間のアイドル活動を終え、個人として歩み始める今は、私にとって大きなターニングポイントです。そんなタイミングで、この姿を皆さんにお届けできることが本当に嬉しいです」と喜びのコメント。

また「バリ島はどこを切り取っても景色が壮大で、みんなで命懸けで撮影したカットもあって、かなり体を張っています（笑）！そんなところも楽しみにしていただけたら嬉しいです♡」と撮影の舞台裏や見どころを語っている。

さらに、7月19日には都内書店にて発売記念イベントの開催も予定している。