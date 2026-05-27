森脇梨々夏、天木じゅん、三木優彩らが魅力溢れるキュートなグラビア！「週刊SPA!」最新号 | RBB TODAY

5月26日発売の「週刊 SPA!」6月2・9日合併号（扶桑社）の表紙グラビアに森脇梨々夏が登場。また人気企画「グラビアン魂」に天木じゅん、「美女地図～私が主人公～」に三木優彩、「美女検索」にzankaのMiinaが登場し、それぞれが魅力あふれるグラビアを披露している。

「週刊 SPA!」6月2・9日合併号（扶桑社）

表紙を飾る森脇梨々夏は「ミスマガジン2023」ベスト16に選出。YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」の企画で一躍注目を集め、アイドルグループ「DRAW♡ME」のメンバーとしてのデビューした逸材だ。今号では海辺の街を舞台に、のんびりとした共同生活をテーマにしたグラビアを披露し、純度あふれる魅力を放っている。

撮影／佐藤佑一 ヘアメイク／ムロゾノケイト スタイリング／MELON

撮影／佐藤佑一 ヘアメイク／ムロゾノケイト スタイリング／MELON

30歳となり、これからますます色気を増すと思われていた天木じゅんは、残念ながらグラビア引退を宣言。連載「グラビアン魂」に何度も登場してきた彼女の引退のニュースに、グラビアンたちはどんな反応を示すのか？ 大人の色気を放つ天木のグラビアカットとともに誌面にて確認したい。

撮影／佐藤裕之 スタイリング／伊井田礼子 ヘアメイク／花房みなみ

撮影／佐藤裕之 スタイリング／伊井田礼子 ヘアメイク／花房みなみ

「美女地図～私が主人公～」に登場する三木優彩は、ミスSPA!2025グランプリに輝いたグラビア界の新生。今号では猫カフェを舞台にした「猫グラビア」に挑戦し、彼女が隠し持つ〝しなやかにゃんこボディ〞を大胆に披露している。

撮影／TOYO ヘアメイク／萩村千紗子 スタイリング／野田陽子（ミタケイショウ）

撮影／TOYO ヘアメイク／萩村千紗子 スタイリング／野田陽子（ミタケイショウ）

アイドル界の隠し玉・Miinaは民宿を舞台にした艶やかな姿を披露。アイドルグループ「SPL∞ASH」や「ラストアイドル」での活動を経て、2023年から「zanka」として活動するMiinaにとって、単独での雑誌グラビアは本誌が初となる。“抜群のスタイル”を隠し持っていた彼女の新たな一面が誌面にて楽しめる。

撮影／武田敏将 ヘアメイク／池田ふみ（GiGGLE） スタイリング／春原愛子