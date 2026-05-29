「竹尺」待望の再販が決定！「これがなくなったら一大事すぎる。復活してよかった」と反響 | RBB TODAY

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「竹尺」待望の再販が決定！「これがなくなったら一大事すぎる。復活してよかった」と反響

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※写真は日本紐釦貿易株式会社の公式X投稿より
  • ※写真は日本紐釦貿易株式会社の公式X投稿より

　29日、日本紐釦貿易株式会社の公式Xが更新。昨年末に生産中止となり、復活を望まれていた「竹尺（たけじゃく／竹製の定規）」の待望の再販が決定したことを報告した。

　竹尺は国産竹材の不足と価格高騰の影響により、2025年末に生産中止となった。しかし生産中止を報告した日本紐釦貿易株式会社の公式Xには、「生地には丈の方が扱いやすい。これからも残していってほしいです。」「竹尺は一生もの。これが無いと洋服は作れない。」と生産中止を惜しむ声や、復活を望む声が多数寄せられていた。

※写真は日本紐釦貿易株式会社の公式X投稿より

　多くの人の要望を受け、日本紐釦貿易株式会社では新しいメーカーと組み、国産の竹尺の再販を行う。今回再販が決定したのは、30cm、50cm、鯨尺2尺、2尺（cm付）の4種類。顧客から要望の多かった1mや20cmについては、今のところ生産状況の都合により未定。今後、再販が決定次第改めてお知らせするとのこと。今回の再販にあたり、日本紐釦貿易株式会社では改めて国産品に着目。「目盛りがはっきりくっきりしている、インクののり方がきれい、といった細部の作りに、あらめて魅力を感じました。」と国産の竹尺の魅力を語っている。

　この投稿にXには「たとえ値段が上がっても、国産の良いものを使いたい人は大勢いると思います！」「これがなくなったら一大事すぎる。復活してよかったと思います。」「竹尺、裁縫などで愛用しております。こういう素晴らしいものはずっと残ってほしい。」と多くの人からの喜びのコメントが寄せられている。


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