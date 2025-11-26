制コレ美女・百田汐里、純白ビキニのセクシーカットも！デジタル写真集『無垢な彼女』が本日より配信開始 | RBB TODAY

26日、「制コレ24」メンバーでKrush GIRLSや東京オートサロン2026イメージガールA-classにも選ばれている百田汐里のデジタル写真集『無垢な彼女』（ワニブックス）の配信が開始された。

表紙・百田汐里デジタル限定写真集『無垢な彼女』(撮影:カノウリョウマ)（C）ワニブックス

同作は、グラビアテーマの「無垢」に沿って衣装はすべて白で統一され、透き通った色白美肌と美しいボディラインが際立った1冊に仕上がっている。今回のデジタル写真集は「6つのエピソード」ごとに魅せる構成となっており、キュートで愛らしいベビーフェイスな彼女が、シーン別に様々な表情や仕草を披露。6つの物語を通して、百田の無垢な魅力が存分に表現されている。

百田汐里デジタル限定写真集『無垢な彼女』(撮影:カノウリョウマ)（C）ワニブックス

百田汐里デジタル限定写真集『無垢な彼女』(撮影:カノウリョウマ)（C）ワニブックス

百田は大阪府出身の18歳。血液型はAB型。2024年に引き続き、2025年もKrush GIRLSの一員としてリングガールを務めるほか、週刊ヤングジャンプ主催「制コレ24」メンバーとしての活動や、「東京オートサロン2026イメージガールA-class」への選出など、活躍の幅を広げている。