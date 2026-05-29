「いきなり！ステーキ」が6月1日より値上げへ……原材料費などの高騰受け | RBB TODAY

29日、「いきなり！ステーキ」の公式Xアカウントが更新され、6月1日よりメニュー価格の改定および新メニュー導入を実施すると発表した。

同社によれば、今回の価格改定は原材料費や人件費、エネルギーコストの上昇に伴うもの。公式サイトでも、2026年6月1日より「いきなり！ステーキ」のメニュー価格改定および新メニュー導入を実施すると案内しており、「お客様にはご負担をおかけいたしますが、今後も品質とサービスの維持・向上に努めてまいります」と理解を求めている。

価格改定により、主に路面・ロードサイド・商業施設内のレストランコート店舗では、看板メニューの「ワイルドステーキ（150グラム）」が1,580円から1,710円へと改定される。値上げ幅は130円。また、「赤身！肩ロースステーキ（150グラム）」は1,340円から1,450円となり、110円の値上げとなる。価格はいずれも税込。

一方で、価格改定にあわせて新メニューも登場する。路面・ロードサイド・レストランコート店舗では「ブレードミートステーキ」を新たに販売。ブレードミートは、同社が過去の発表で「牛一頭から、わずか1kgほどしか取れない希少な赤身肉」と説明していた部位で、150グラムは1,580円、200グラムは2,030円、300グラムは2,700円、450グラムは3,600円で提供される。

また、フードコート店舗では「赤身ステーキプレート（スープ無し）」が980円で登場。平日15時まで販売する「ランチ赤身ステーキプレート（スープ付）」も980円で追加される。なお、価格は一例とされており、一部店舗では品ぞろえや販売価格が異なる場合がある。

※『いきなり！ステーキ』価格改定の投稿（『いきなり！ステーキ』公式Xより）