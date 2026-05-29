 工藤静香、ジャガーラインブーツ披露！「入れるのに腰壊すかと思った」 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ ブログ 記事

工藤静香、ジャガーラインブーツ披露！「入れるのに腰壊すかと思った」

エンタメ ブログ
注目記事
工藤静香【撮影：小宮山あきの】
  • 工藤静香【撮影：小宮山あきの】

　28日、歌手の工藤静香が自身のインスタグラムを更新し、32年前の「ジャガーライン」のMVで着用したジャガー柄ブーツを履いた姿を披露した。

　工藤は「なんと!!!!!!無理矢理履きました」という言葉とともにインスタグラムに動画と写真をアップ。動画では「見て！な～んだこれ？」とファンに語り掛けながら登場。工藤はジャガー柄の細身のロングブーツを履いている。工藤は軽やかにステップを踏んだ後、「ジャガーラインの靴だよ」と答えを明かした。ブーツは工藤の母が保管していたそうで、動画撮影の前に持ってきてくれたとのこと。ブーツはかなり細身で「（足を）入れるのに腰壊すかと思った！ううーん！って。けっこうやばかった」と笑いながらファンに語り掛けた。

　インスタグラムには「ジャガーライン」のジャケット写真とMVの動画もアップ。ジャケット写真の工藤は緑色のカラーコンタクトを着用している。「あの頃はまだカラーコンタクトがあまり無く、眼科に行って作ってもらっていましたよ」と思い出を文章で綴った。MVでは32年前の工藤がジャガー柄ブーツを履いて踊る姿を見ることができ、変わらぬスタイルの良さを確認することができた。

　この投稿にファンからは「ジャガーラインのブーツ懐かしいかっけ～」「綺麗に保管されてるなんて素敵過ぎます」「体型変わらないしーちゃん凄い」といったコメントが寄せられている。

※工藤静香の投稿


工藤静香、「おじゃる丸」に本人役でゲスト出演！ 「大切な思い出になりました」 | RBB TODAY
画像
NHK Eテレで放送中のアニメ「おじゃる丸」に、工藤静香が本人役としてゲスト出演することが明らかになった。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/11/22/224662.html続きを読む »

超レア！？工藤静香、ゴクミと抱き合うツーショット公開 | RBB TODAY
画像
工藤静香と後藤久美子のツーショットを公開し、長年の友人関係と美しさを称えた。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/11/10/239336.html続きを読む »

【Amazon.co.jp限定】Dynamic（通常盤） - 工藤静香(メガジャケ＋メーカー特典：オリジナルアクリルスタンド(Type-A)付)
￥3,300
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

【Amazon.co.jp限定】Shizuka Kudo Concert Tour 2025 Love Paradox（通常盤/Blu-ray）- 工藤静香 (ブロマイド2枚セット付) [Blu-ray]
￥5,532
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
《和光福》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top