工藤静香、ジャガーラインブーツ披露！「入れるのに腰壊すかと思った」 | RBB TODAY

28日、歌手の工藤静香が自身のインスタグラムを更新し、32年前の「ジャガーライン」のMVで着用したジャガー柄ブーツを履いた姿を披露した。

工藤は「なんと!!!!!!無理矢理履きました」という言葉とともにインスタグラムに動画と写真をアップ。動画では「見て！な～んだこれ？」とファンに語り掛けながら登場。工藤はジャガー柄の細身のロングブーツを履いている。工藤は軽やかにステップを踏んだ後、「ジャガーラインの靴だよ」と答えを明かした。ブーツは工藤の母が保管していたそうで、動画撮影の前に持ってきてくれたとのこと。ブーツはかなり細身で「（足を）入れるのに腰壊すかと思った！ううーん！って。けっこうやばかった」と笑いながらファンに語り掛けた。

インスタグラムには「ジャガーライン」のジャケット写真とMVの動画もアップ。ジャケット写真の工藤は緑色のカラーコンタクトを着用している。「あの頃はまだカラーコンタクトがあまり無く、眼科に行って作ってもらっていましたよ」と思い出を文章で綴った。MVでは32年前の工藤がジャガー柄ブーツを履いて踊る姿を見ることができ、変わらぬスタイルの良さを確認することができた。

この投稿にファンからは「ジャガーラインのブーツ懐かしいかっけ～」「綺麗に保管されてるなんて素敵過ぎます」「体型変わらないしーちゃん凄い」といったコメントが寄せられている。

※工藤静香の投稿