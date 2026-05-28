AKB48長友彩海の1st写真集『予定外の瞳』、初挑戦のランジェリー姿など先行カット公開！ | RBB TODAY

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AKB48長友彩海の1st写真集『予定外の瞳』、初挑戦のランジェリー姿など先行カット公開！

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『AKB48長友彩海1st写真集 予定外の瞳』（KADOKAWA）撮影：下田直樹
  • 『AKB48長友彩海1st写真集 予定外の瞳』（KADOKAWA）撮影：下田直樹
  • 『AKB48長友彩海1st写真集 予定外の瞳』（KADOKAWA）撮影：下田直樹
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  • 『AKB48長友彩海1st写真集 予定外の瞳』（KADOKAWA）撮影：下田直樹
  • 『AKB48長友彩海1st写真集 予定外の瞳』（KADOKAWA）撮影：下田直樹
  • 『AKB48長友彩海1st写真集 予定外の瞳』（KADOKAWA）撮影：下田直樹

　AKB48の“あやみん”こと長友彩海の1st写真集『予定外の瞳』（KADOKAWA）が6月5日に発売される。


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　長友はアンダーガールズの『Up the stairs』でセンターを務め、2年ぶりに選抜メンバーに返り咲いた注目のメンバーだ。情報解禁時にAmazon人気度ランキングで第1位を獲得するなど、発売前から注目を集めている。

『AKB48長友彩海1st写真集 予定外の瞳』（KADOKAWA）撮影：下田直樹
『AKB48長友彩海1st写真集 予定外の瞳』（KADOKAWA）撮影：下田直樹

　撮影地は南国リゾートのインドネシア・バリ島。アイドルらしいキュートさはもちろん、これまで見せたことのない大人の表情も収めた一冊となっている。

　公開された先行カット第2弾では、初挑戦となるランジェリー着用でのシャワーシーンのバックショット、真っ赤なランジェリーでの展開、花柄のキュートなランジェリー、ひまわりを手に持ったワンピース、ウブドのプールで大きな葉っぱを使って雨をよけるカット、彼シャツ、夜の遊園地でショーパン姿ではしゃぐ姿など7枚。

『AKB48長友彩海1st写真集 予定外の瞳』（KADOKAWA）撮影：下田直樹
『AKB48長友彩海1st写真集 予定外の瞳』（KADOKAWA）撮影：下田直樹

　長友は発売直前コメントを寄せ、「もうすぐで皆さんの手元に届くと思うとドキドキでいっぱいです！写真集全てを見て頂いて感想を聞けるのが楽しみです！」と喜びを語った。

　AKB48総合プロデューサーの秋元康は「彼女の瞳の前では、正直でいられた。きっとそれは、幾度も流した汗と涙が磨いた光だからだろう。この眼差しは、裏切らない」とコメントを寄せている。

『AKB48長友彩海1st写真集 予定外の瞳』（KADOKAWA）撮影：下田直樹
『AKB48長友彩海1st写真集 予定外の瞳』（KADOKAWA）撮影：下田直樹
『AKB48長友彩海1st写真集 予定外の瞳』（KADOKAWA）撮影：下田直樹

　また発売記念イベントとして、6月7日（日）と8月22日（土）に「HMV&BOOKS SHIBUYA」、7月12日（日）に「ジュンク堂書店名古屋店」にて、それぞれ限定特典付きのお渡し会が開催される。 さらに「HMV&BOOKS SHIBUYA」（6月5日～14日）、「ジュンク堂書店名古屋店」（6月5日～7月12日）、大阪「TSUTAYA EBISUBASHI」（6月5日～21日）にて写真集のパネル展も開催。

　カバーは通常版のほか「セブンネットショッピング」「HMV&BOOKS online」の限定版を含む全3種類が用意され、「Amazon」「セブンネットショッピング」「HMV&BOOKS online」「楽天ブックス」「ジュンク堂書店名古屋店」「TSUTAYA EBISUBASHI」では、購入特典として限定生写真が付く。


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