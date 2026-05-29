水野瞳、プライベート感あふれる水着カット公開！「SPA!デジタルフォトグラフ」が発売 | RBB TODAY

アイドルグループ「DevilANTHEM.」のメンバーとして活躍する水野瞳のデジタルフォトグラフ『SPA!デジタルフォトグラフ 水野瞳「シャッターに思いを込めて」』が29日に発売となり、誌面カットを公開された。
水野は2003年愛知県出身。「DevilANTHEM.」のメンバーとして得意のダンスで鍛えたボディとキュートなルックスを武器に、数々のグラビアで誌面を飾ってきた。
今作の表紙には、鏡に目を向けながら近距離で歯磨きをするプライベート感あふれるカットが採用されている。普段のグラビアでは見られないリアルな一面が切り取られており、作品全体への期待感を高める仕上がりとなっている。
誌面では「美大生」という設定も取り入れられており、ベレー帽を被りながらアートな日差しを浴びたカットが収録されているほか、リビングで白ビキニ姿となり、美しいサラサラな黒髪とスラッとしたプロポーションを披露したカットも。さらに紺のビキニにチェンジして、ソファに座ったナチュラルビューティーな一枚も収録されている。
タイトルの「シャッターに思いを込めて」が示す通り、一枚一枚にこだわり抜いた写真が楽しめる作品となっている。
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