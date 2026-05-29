百田汐里、ワインレッドのビキニで美バスト×ナチュラル美を披露！表情のギャップに注目 | RBB TODAY

グラビアアイドルの百田汐里が26日にインスタグラムを更新。同日発売の「BOMBLovespecial2026」に掲載されたグラビアのオフショットを公開した。

披露されたのは、ワインレッドのビキニを身に着けた百田のショット。白いソファに横たわり、色気を感じさせるグラマラスなボディラインが強調されている。



また、ソファの上で体を丸めるようにして横たわり、満面の笑顔を見せる百田の姿も公開。撮影の合間のオフショットと見られ、無邪気に笑う表情は、前カットの憂いある大人の雰囲気とは一転し、親近感あふれるリラックスした魅力を引き出していた。

百田は自身のInstagramで「BOMBの撮影いつも美味しいの食べれるからとっても嬉しいの」と明かし、「今回も素敵に撮っていただいてるので、しおりの新しい魅力是非見つけてください」とファンに呼びかけた。

