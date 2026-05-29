 百田汐里、ワインレッドのビキニで美バスト×ナチュラル美を披露！表情のギャップに注目 | RBB TODAY
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百田汐里、ワインレッドのビキニで美バスト×ナチュラル美を披露！表情のギャップに注目

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（写真は百田汐里の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています
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  • （写真は百田汐里の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

　グラビアアイドルの百田汐里が26日にインスタグラムを更新。同日発売の「BOMBLovespecial2026」に掲載されたグラビアのオフショットを公開した。

　披露されたのは、ワインレッドのビキニを身に着けた百田のショット。白いソファに横たわり、色気を感じさせるグラマラスなボディラインが強調されている。

　また、ソファの上で体を丸めるようにして横たわり、満面の笑顔を見せる百田の姿も公開。撮影の合間のオフショットと見られ、無邪気に笑う表情は、前カットの憂いある大人の雰囲気とは一転し、親近感あふれるリラックスした魅力を引き出していた。

　百田は自身のInstagramで「BOMBの撮影いつも美味しいの食べれるからとっても嬉しいの」と明かし、「今回も素敵に撮っていただいてるので、しおりの新しい魅力是非見つけてください」とファンに呼びかけた。


百田汐里、初のカレンダーは「めっちゃデカい」・・・今後のグラビア活動にも意欲 | RBB TODAY
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百田汐里が初のカレンダー発売を記念し、制服やバレエポーズなど多彩な写真を披露。今後もグラビアや女優・モデルとして挑戦意欲を示した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/07/240598.html続きを読む »

18歳の制コレ美女・百田汐里、木漏れ日浴びたヘルシーボディ披露！ | RBB TODAY
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多彩なグラビア・インタビューを収録した最新号で、若手モデルやアイドルの魅力を伝える内容。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/23/241437.html続きを読む »

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