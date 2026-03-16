元AKB48・谷口めぐ、新作ランジェリーをエレガントに披露！LINGERIEAM最新コレクションビジュアルが公開 | RBB TODAY

16日、ランジェリーブランドLINGERIEAMが元AKB48で女優の谷口めぐを起用した最新ビジュアルを公開した。



「LINGERIEAM」2026 NEW COLLECTION新ビジュアル

今回公開されたのは、「アメリア」と「イザドラ」の2シリーズだ。



「LINGERIEAM」2026 NEW COLLECTION新ビジュアル



「LINGERIEAM」2026 NEW COLLECTION新ビジュアル

＜Items＞アメリア グレースシルク ブラ ¥18,920(tax in)～アメリア ショーツ ¥7,260(tax in)アメリア Tバック ¥7,260(tax in)アメリア ガーター ¥8,690(tax in)

「アメリア」は、重なる花々が胸元に静かに咲くデザインが特徴で、可憐さの奥にある揺るがぬ気品を表現している。同作のラインナップは、グレースシルク ブラ（1万8920円から）をはじめ、ショーツとTバック（各7260円）、ガーター（8690円）で構成される。



「LINGERIEAM」2026 NEW COLLECTION新ビジュアル



「LINGERIEAM」2026 NEW COLLECTION新ビジュアル



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「LINGERIEAM」2026 NEW COLLECTION新ビジュアル

一方の「イザドラ」は、花々の陰影が胸元を彩るデザインで、花が咲き乱れる瞬間を纏うような仕上がりとなっている。同作のラインナップは、グラマーアップ ブラ（1万8920円から）のほか、ショーツとTバック（各7260円）、ガーター（8690円）が揃う。



「LINGERIEAM」2026 NEW COLLECTION新ビジュアル

掲載アイテムは、RAVIJOUR公式オンラインストアおよび全国の店舗にて販売中である。また、新作コレクションの発売を記念したノベルティキャンペーンも開催されており、新作のブラとボトムをセットで購入するごとに、同作のチョーカーがプレゼントされる。