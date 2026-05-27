 「徐々にお姉さんぽく」日向坂46・正源司陽子、ガラリと雰囲気変わった写真をブログ公開 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ ブログ 記事

「徐々にお姉さんぽく」日向坂46・正源司陽子、ガラリと雰囲気変わった写真をブログ公開

エンタメ ブログ
注目記事
正源司陽子【写真：竹内みちまろ】
  • 正源司陽子【写真：竹内みちまろ】

　日向坂46の正源司陽子が26日にブログを更新し、前髪を分けたデコ出しショットを投稿した。

　正源司は「前髪をなくすと大変身の正源司　陽子」というタイトルのブログを公開し、いつもとは異なる前髪分けの自身の写真を披露。

　左右で前髪が分けられているためおでこが露出した状態になっていた。

　一方、次に公開した画像では分け目が若干控え目になり、その次のショットでは普段通り前髪がかぶさった髪型になっており、正源司は「だんだん増えた」とお茶目にコメントした。

　この画像にファンからは、「徐々にお姉さんっぽくなってるね」「一気に大人っぽさ増してるね！」「好きすぎるこれは！」という声が集まっている。

※【画像】正源司陽子が「大変身」ショット公開


美しさに思わず目を奪われる！日向坂46・正源司陽子が表紙・巻頭に登場！ | RBB TODAY
画像
日向坂46の正源司陽子が「B.L.T.2026年7月号」の表紙・巻頭に登場。天真爛漫なキャラクターと強いビジュアルを持つ彼女の美しさにフォーカスしたグラビアで、和風家屋と海辺を舞台に、純白の衣装やポニーテールで気品溢れる表情を見せている。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/05/19/248039.html続きを読む »

日向坂46・正源司陽子、可愛い系からトラッドな大人スタイルまでグラビア披露 | RBB TODAY
画像
『グラビアチャンピオン』VOL.12が4月30日に発売、表紙グラビアに日向坂46の正源司陽子が登場した。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/04/30/247311.html続きを読む »

グラビアチャンピオン　VOL.12
￥1,760
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
ゼンブ・オブ・トーキョー Blu-rayコレクターズ・エディション（2枚組） [アウタースリーブ TYPE-C ]
￥6,017
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《福田マリ》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

日向坂46

坂道グループ

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top