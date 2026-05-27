「徐々にお姉さんぽく」日向坂46・正源司陽子、ガラリと雰囲気変わった写真をブログ公開 | RBB TODAY

日向坂46の正源司陽子が26日にブログを更新し、前髪を分けたデコ出しショットを投稿した。

正源司は「前髪をなくすと大変身の正源司 陽子」というタイトルのブログを公開し、いつもとは異なる前髪分けの自身の写真を披露。

左右で前髪が分けられているためおでこが露出した状態になっていた。

一方、次に公開した画像では分け目が若干控え目になり、その次のショットでは普段通り前髪がかぶさった髪型になっており、正源司は「だんだん増えた」とお茶目にコメントした。

この画像にファンからは、「徐々にお姉さんっぽくなってるね」「一気に大人っぽさ増してるね！」「好きすぎるこれは！」という声が集まっている。

※【画像】正源司陽子が「大変身」ショット公開

