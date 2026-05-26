片瀬海岸西浜の夜光虫動画が話題！新江ノ島水族館公式がSNSに投稿 | RBB TODAY

新江ノ島水族館が25日に公式Xに公開した、片瀬海岸西浜の夜光虫の動画が反響を集めている。

新江ノ島水族館はXで「このところ各地で話題になっているほどの量ではないと思いますが、当館前の片瀬海岸西浜で5月25日(月)現在、夜光虫が観察できます」とコメントし、夜の海岸の動画を公開。

夜であたりは真っ暗になっているにも関わらず、波が幻想的に青白く光っているように見える動画となっていた。

「夜光虫」はプランクトンの一種で、波などの刺激で発光し、波打ち際が光るといわれている。

ポストには、「めっちゃ綺麗」「これはいつか見てみたい」「デートで行きたい」という声が集まっている。