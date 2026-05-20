 日向坂46・清水理央と佐藤優羽がソログラビア初登場！28日発売の「B.L.T.7月号」 | RBB TODAY
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日向坂46・清水理央と佐藤優羽がソログラビア初登場！28日発売の「B.L.T.7月号」

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清水理央 「B.L.T.2026年7月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／野口花梨　
  • 清水理央 「B.L.T.2026年7月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／野口花梨　
  • 清水理央 「B.L.T.2026年7月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／野口花梨　
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　5月28日発売のエンタメ誌「B.L.T.7月号」（東京ニュース通信社）に日向坂46の清水理央と佐藤優羽が登場する。

　今号では、5月20日に17thシングル「Kind of love」をリリースする日向坂46を大特集。グループのファン"おひさま"にとって必読の内容となっている。

清水理央 「B.L.T.2026年7月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／野口花梨

　四期生の清水理央は、裏表紙＆中面グラビアに登場。ソログラビアとしては初登場となる。近年はビジュアル面でも大きな進化を遂げ、冠番組「日向坂で会いましょう」（テレビ東京）では積極的なキャラクターで番組を盛り上げる姿がたびたび話題となっている清水。

　今回のグラビアでは、その力強い美しさにフィーチャー。赤いトップスを纏い、静かな空気の中で切り取られたポートレートは、凛とした存在感を際立たせる仕上がりとなっている。河川敷での撮影では、風を受けながら見せるナチュラルな表情と息を呑むような美しさを披露している。

清水理央 「B.L.T.2026年7月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／野口花梨

　一方、中面には五期生の佐藤優羽が登場。「B.L.T.」初となるソログラビアで、抜群の透明感と瑞々しい可憐さを見せる。柔らかな自然光が差し込むシンプルなスタジオで、佐藤が持つ可憐さと繊細な空気感を丁寧に切り取ったカットも掲載。静かな路地裏では、穏やかな街並みに溶け込みながらも確かな存在感を放ち、彼女が醸し出す唯一無二の儚さが表現されている。

佐藤優羽 「B.L.T.2026年7月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／神藤剛
「B.L.T.2026年7月号」ローソンエンタテインメント購入特典ポストカード【佐藤優羽（日向坂46）】
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