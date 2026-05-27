山本杏、19歳ラストグラビアに「感想待ってます」ランジェリー&水着姿で大人の色気を披露 | RBB TODAY

タレントの山本杏が25日にインスタグラムを更新し、この日発売の「週刊プレイボーイ」で10代ラストグラビアを公開したことを報告した。

山本は「本日、5/25発売の週刊プレイボーイに登場してます」と告知しつつ、「撮影の時はまだ19歳なので10代ラストグラビアです！」と明かした。



ポストでは、海が見えるリゾート風の室内で、レースブラにストライプシャツを羽織った姿や、シャツを脱いで大胆にスタイルを披露しているショットを公開した。



（写真は山本杏の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

ほかにもバスルームでグレーのビキニ姿で濡れ髪のまま笑顔を見せるショットのほか、撮影風景を収めた動画もアップ。大人の色気とフレッシュな魅力を見せていた。



（写真は山本杏の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

（写真は山本杏の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

また、「デジタル写真集も発売されてるので、是非チェックよろしくお願いします～～」と呼びかけ。「感想待ってます」とファンへのメッセージも添えていた。

ポストには、「めちゃくちゃ可愛いすぎる」「最高過ぎ」「すべて素敵でコメントの言葉が見つかりません」という声が集まっている。

山本のグラビアが掲載されている「週刊プレイボーイNo.23」とデジタル写真集「【デジタル限定】山本杏写真集『未完成のままで、』」は25日に発売された。

