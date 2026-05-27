4,000円分食事券やパスタ皿などがセットに！ジョリーパスタ「夏の福袋 2026」6月4日より抽選販売開始 | RBB TODAY

ジョリーパスタは、「ジョリーパスタの夏の福袋 2026」を抽選販売する。6月4日10時より、ジョリーパスタ公式アプリで第1次抽選応募の受付を開始する。

同商品は、自宅でジョリーパスタ気分を楽しめるオリジナルアイテムと食事券を詰め合わせた福袋。セット内容は、パスタ皿、カトラリーセット、グラス、調味料入れ、ランチョンマット、ジョリーパスタ スパゲッティ、ジョリーパスタお食事券4,000円分。

ランチョンマット

調味料入れ

全国のジョリーパスタで使えるお食事券4,000円分は500円券8枚セットで、1回の食事で複数枚利用でき、飲食代金から値引きされる。売店商品は対象外となる。

ジョリーパスタお食事券 4,000円分

パスタ皿は、縁にパスタを巻き取るフォークやスプーンのイラストをあしらったデザイン。カトラリーセットはパスタを食べやすい形状で、グラスにはジョリーパスタの赤いロゴとオリーブのイラストを入れた。レモンをモチーフにした調味料入れや、トマト、オリーブ柄のランチョンマットも付属する。

パスタ皿

価格は、店舗受け取りが1個5,000円（税込）、宅配受け取りが1個5,500円（税込）。購入は1人2個まで。店舗受け取りの場合は、全国のジョリーパスタ322店舗で7月21日から31日まで受け取れる。宅配は7月下旬より順次発送される。

抽選受付は第1次が6月4日10時から8日18時まで、第2次が6月10日10時から15日18時まで。抽選結果は第1次が6月10日10時頃、第2次が6月17日10時頃に発表される。食事券の有効期間は7月18日から12月23日まで。