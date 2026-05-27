 「なんだ、この異様な光景は…」GACKT、大阪で見かけた衝撃光景明かす | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ ブログ 記事

「なんだ、この異様な光景は…」GACKT、大阪で見かけた衝撃光景明かす

エンタメ ブログ
注目記事
GACKT　＜撮影　竹内みちまろ＞
  • GACKT　＜撮影　竹内みちまろ＞

　歌手のGACKTが27日にXを更新し、大阪で衝撃の光景を見かけたことを報告。動画も公開した。

　GACKTは今回、日本から生活拠点にしているマレーシアに帰国する前にオーケストラとの共演コンサート「魔王シンフォニー」のプロモーションのため、大阪に立ち寄ったそう。そこで食事をしていた際、「外からやたらと爆音を立てる車とバイクの音が聞こえてきた」と明かした。

　当初、GACKTは「こんな時代にまだ暴走族が頑張ってるのか」と思っていたそう。しかし、「店を出て外に出た瞬間、想像していた光景とはまるで違った」と告白。

　GACKTは「そこにいたのは、昔ながらの族車ではない。改造された車が、爆音を響かせながらゆっくりと街を流している。そして、何より驚いたのは、その車を運転しているほとんどが外国人だったことだ。歩道でそれを撮影している人間たちもほとんど外国人」と説明した。

　周囲の詳しい人から聞いたところ、「週末だから騒がしいわけではないらしい」「毎日のように、同じことが繰り返されているという」ということだった。実際に徘徊している車を撮影した動画も公開した。

　その際の衝撃についてGACKTは「『なんだ、この異様な光景は…』思わず言葉が漏れた。まるで、自分の知っている日本じゃない。爆音を鳴らしながら、同じ場所を何周も流し続ける車。『好き放題やってんな…』思わずそんな言葉も漏れる」とつづった。

　GACKTは「もちろん、日本にいる外国人全員がそうだと言いたいわけじゃない。そんなことは当然わかっている」としつつ、「だが、一部の人間たちが、まるで自分たちの場所のように振る舞い、周囲がそれを止められず、誰も違和感を口にしなくなっている空気に、妙な不安と大きな違和感」を感じたとのこと。

　最後には、「日本は、これからどうなっていくんだろうな…」と嘆くようにコメントした。

※【動画】GACKTが目にした衝撃光景


GACKT「ボクは普通の役はやらない。狂った役か、頭のおかしい役しかやらない」月9ドラマで弁護士と一級建築で活躍する異色のダークヒーローに！ | RBB TODAY
画像
GACKTがフジドラマ初出演で月9初主演が決定。7月期月9ドラマ『ブラックトリック～裁きを操る弁護人～』で、敏腕弁護士と一級建築士の二刀流で活躍する異色の主人公を演じる。嘘を武器に真実を暴く癖の強いダークヒーロー役だ。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/05/19/248020.html続きを読む »

GACKT、DAIGOからの“久しぶりの連絡”に「オマエは本当にいいやつだなぁ」 | RBB TODAY
画像
GACKTが23日、自身のX（旧Twitter）を更新。久しぶりにDAIGOから連絡が来たことを明かしつつ、その内容に称賛を綴った。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/04/23/228686.html続きを読む »

戦国武将、元極道、GACKTの他者を出し抜き、功を成す55の【策略】と【教え】
￥1,940
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
GACKT PHILHARMONIC 2025 - 魔王シンフォニー (極-KIWAMI-盤)(初回生産限定盤)(2枚組) [Blu-ray]
￥14,103
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《福田マリ》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top