金川紗耶、1st写真集『好きのグラデーション』発売記念で生配信決定 | RBB TODAY

乃木坂46・金川紗耶の1stソロ写真集『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）が、2026年6月30日に発売される。これを記念し、5月25日20時頃から乃木坂46公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」にて生配信が行われる。

金川紗耶がセンターを務めた楽曲『不道徳な夏』にちなみ、「不道徳！？な夏目前♡やんちゃんと先取りサマーナイト」と題した早めの夏祭りを開催する。

また、予約購入特典として、この日にしかゲットできない、本誌未公開カットを使用した折り目無しのB3サイズポスターと、ポストカードサイズのカードのW特典をご用意。

特典ポスターとなったのは、初公開となる白のビキニ姿。プールサイドで横になりながら、アンニュイな表情を浮かべるやんちゃんの、思わず息を飲むような美しい1枚。写真集には未掲載のカットを使用したスペシャルな特典だ。さらに、今回はW特典としてポストカードサイズのカードもご用意。こちらも初公開となるランジェリーカットを採用。ニットを脱ぎながら、こちらを振り向く瞬間をおさえた1枚。カードの裏面には、やんちゃんの胸アツなムービーを視聴できるQRコードをプリント。ここでしか手に入らない、W特典となる。

W特典付き写真集の予約は、5月25日00:00～23:59の間にSony Music Shopで行う必要がある。数量限定となっている。