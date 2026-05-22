金川紗耶、クロアチアの海でカヌー姿を公開！彼女感を意識して撮影 | RBB TODAY

乃木坂46・金川紗耶の1st写真集『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）の先行カット第4弾が公開された。

乃木坂46 金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』 (DONUTS/主婦の友社)撮影/三宮幹史

今回公開されたのは、クロアチア・ドゥブロブニクの海でカヌーを楽しむ1枚だ。ドゥブロブニクの街並みに囲まれた海でカヌーに挑戦した際に撮影されたもので、無邪気な笑顔と素の表情をとらえたカットとなっている。

同写真集では「彼女感」を意識して撮影に挑んだという金川。まさに「やんちゃ」な表情を浮かべ、「まるで一緒にアクティビティを楽しんでいると錯覚してしまうような写真」と紹介されている。

金川紗耶は2001年10月31日生まれ、24歳。北海道出身。2018年8月に坂道合同オーディションに合格し、同年12月に乃木坂46 4期生としてデビュー。2020年には女性ファッション誌『Ray』の専属モデルに抜擢された。2022年には地元・北海道日本ハムファイターズの試合で「きつねダンス」を披露し、大きな話題を集めた。グループ活動に加え、バラエティやラジオ出演などマルチに活動の場を広げている。

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