SHARP公式X、嵐ラストツアー最終公演に備え配信をテレビでみる方法を案内 | RBB TODAY

27日、SHARP公式Xが更新され、31日にある嵐のラストツアー最終公演での需要を見越し、ライブ配信をテレビで見る方法を案内した。

SHARP公式Xは「今週日曜の嵐ラストツアー最終公演からの問い合わせを見越して、配信をデカいテレビで見る方法を、あらかじめサポートページで案内してるのえらい」という文章とともに、2枚の画像をアップ。1枚目にはSHARPのサポートページで「ネット配信ライブ視聴に関するご注意」という内容が掲載された案内ページをスクリーンショットしたもの。2枚目はPCとテレビ、スマートフォンとテレビをそれぞれ繋ぎ、配信ライブを見る方法を開設した画像となっている。画像を見ればHDMIケーブルや変換アダプターなど、準備するものもわかるようになっている。

この投稿に公式Xには「ありがとう…ありがとう！！いつでも、目の付け所がシャープです。」「大画面での視聴方法が事前に分かるのは安心ですね。 細やかな配慮に感謝です。」と称賛の声が寄せられた。

※SHARP公式Xの投稿