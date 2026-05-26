前澤友作、完成したメガヨット公開「これで世界中の海を冒険したいと思います」 | RBB TODAY

実業家の前澤友作氏が26日にXを更新し、6年かけて建造したというメガヨットを公開した。

前澤氏はXで「6年の歳月をかけ建造していた全長114.2mのメガヨットが遂に完成し航海に出ました」と明かし、メガヨットの全貌や運河を航行しているショットを披露した。

また、正式名が「NAUSICAÄ（ナウシカ）」になったことも発表し、「これで世界中の海を冒険したいと思います」とつづった。

メガヨットには、フィッシングボートや潜水艇も搭載しているとのこと。「日本には9月ごろ寄港予定です。見かけたら手振ってください」と呼びかけた。

ポストには、「これはすごい！」「乗ってみたすぎる」「潜水艇に小型ボートも搭載って…護衛艦並み」という声が集まっている。

※【画像】前澤友作がメガヨットを公開