前澤友作、完成したメガヨット公開「これで世界中の海を冒険したいと思います」 | RBB TODAY

実業家の前澤友作氏が26日にXを更新し、6年かけて建造したというメガヨットを公開した。
前澤氏はXで「6年の歳月をかけ建造していた全長114.2mのメガヨットが遂に完成し航海に出ました」と明かし、メガヨットの全貌や運河を航行しているショットを披露した。
また、正式名が「NAUSICAÄ（ナウシカ）」になったことも発表し、「これで世界中の海を冒険したいと思います」とつづった。
メガヨットには、フィッシングボートや潜水艇も搭載しているとのこと。「日本には9月ごろ寄港予定です。見かけたら手振ってください」と呼びかけた。
ポストには、「これはすごい！」「乗ってみたすぎる」「潜水艇に小型ボートも搭載って…護衛艦並み」という声が集まっている。
前澤友作、1兆円まで通帳記入できる！？ | RBB TODAY
実業家の前澤友作が、5日放送の『踊る！さんま御殿！！』（日本テレビ系）で、通帳記入の秘密を明かした。
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前澤友作氏、名器ストラディバリウスを12歳・天才ヴァイオリニストに貸与 | RBB TODAY
ZOZO創業者でスタートトゥデイ代表取締役の前澤友作氏が10日、Instagram（インスタグラム）更新。所有するバイオリン「ストラディバリウス」の1717年製「HAMMA（ハンマ）」を、12歳のヴァイオリニスト・HIMARIさんに貸し出すことを発表した。
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