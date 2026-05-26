鈴木紗理奈、「あのちゃんねる」の騒動について経緯を説明 | RBB TODAY

26日、タレントの鈴木紗理奈の事務所が、「あのちゃんねる」で嫌いな芸能人として鈴木の名前が挙がった件について、経緯の説明と騒ぎになったことについての謝罪を発表した。

問題となったのは、18日に放送された「あのちゃんねる」（テレビ朝日系）にて、タレントのあのちゃんが「ベッキーの次に嫌いな芸能人は？」という質問に「鈴木紗理奈」と答えた件。鈴木は放送を受け、自身のインスタグラムのストーリーで「普通にいじめやん」と不快感を表した。鈴木の投稿が騒ぎとなり、テレビ朝日は番組公式ページに謝罪文を掲載、あのちゃんは番組を降板すると公式Xにて表明した。

鈴木の事務所の公式サイトに掲載された「ご報告」というタイトルの文章には、まず「お騒がせしておりますことを、まずは率直にお詫び申し上げます。」と騒動を謝罪。その上で鈴木がSNSに投稿した理由について「特定の個人を非難することではなく、本人が不在のまま話題として扱われる演出や、その内容がそのまま放送されることに対する率直な思い」であったと説明。鈴木は長年バラエティ番組に出演してきた中で同様に名前を出されることもあったが、それは「出演者同士の信頼関係」と「製作スタッフの細やかな配慮」があったうえでのことであり、今回はそれが感じられなかったことが投稿に至った理由として挙げられている。当事者であるあのちゃんに対しては「お名前の挙がりました他のタレント様におかれましても、今後ますますご活躍されることを心より願っております」としている。

またテレビ朝日からは番組の編集・放送に至る経緯や今後の番組制作についての考え方などの説明を、鈴木本人同席のもと受けており、今後も一緒によりよい番組を作っていきたいとしている。

※鈴木紗理奈の事務所公式サイトの投稿