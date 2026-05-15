鈴木ふみ奈、ボーダービキニで美ボディ披露！サウナ施設で極上リラックス姿を公開 | RBB TODAY

グラビアアイドルの鈴木ふみ奈が15日にインスタグラムを更新し、サウナ中のショットを公開した。
鈴木は「サ活」「お友達が沢山写真撮ってくれた」とコメントし、黒白のボーダー柄三角ビキニにベージュのバケットハットを被った自身の写真を公開。
ロウリュを楽しむ様子も収められており、石炉の前でラドルを手にした姿や、横向きのポーズで美ヒップと美背中を見せるカットも披露した。
また、休憩スペースでの明るい表情のショットも含まれ、リラックスした大人の魅力を存分に見せた。
鈴木のもとには、「サウナ良いですよね」「ふみ奈さんのサ活投稿かなり久しぶりで嬉しいです」「相変わらずサウナしてるんだな！」という声が集まっている。
「レジェンドグラドル」鈴木ふみ奈、青レースランジェリーでグラマラスボディを披露！ | RBB TODAY
グラビアアイドルの鈴木ふみ奈が青レースランジェリーのグラビア写真をインスタグラムで公開。「アサ芸シークレット」vol.97に撮り下ろしグラビアが掲載され、複数のセクシーなショットを披露した。4月10日はタコベル渋谷道玄坂店の1日店長を務める。
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