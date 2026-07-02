乃木坂46・五百城茉央＆奥田いろはのフォークデュオ「カフェオーレ」がTIF2026に初出演！ | RBB TODAY

乃木坂46の5期生・五百城茉央と奥田いろはによるフォークデュオ「カフェオーレ」が、世界最大のアイドルフェス「TOKYO IDOL FESTIVAL 2026 supported by にしたんクリニック」（以下、TIF2026）に初出演することが決定した。TIF2026の出演者第21弾として発表され、出演日は8月1日（土）となる。

「カフェオーレ」は音楽バラエティー番組「新・乃木坂スター誕生！」をきっかけに結成され、美しいハーモニーでファンから高い支持を集めており、乃木坂46公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」で公開された路上ライブの聖地での弾き語り動画も大きな話題となった。

奥田いろは

五百城茉央

楽曲は乃木坂46・35thシングル「チャンスは平等」Type-Dに収録されたオリジナル楽曲「サルビアの花を覚えているかい？」や、お笑いコンビ・オズワルドの畠中悠が作詞・作曲を手掛けた「まだ若い君へ」などで人気を集めている。

TIFは2010年に初開催し、15周年を迎えた昨年の「TIF2025」では総勢214組・1561名のアイドルが出演。3日間で約8万5千人を動員し、記念イヤーにふさわしい盛況となった。16年目を迎えるTIF2026は7月31日（金）、8月1日（土）、2日（日）の3日間、お台場・青海周辺エリアにて開催予定。