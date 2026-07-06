 福田萌、中田敦彦ら家族で日本へ本帰国したことを報告！「すでに恋しい」現在の心境にファンから温かい声 | RBB TODAY
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福田萌、中田敦彦ら家族で日本へ本帰国したことを報告！「すでに恋しい」現在の心境にファンから温かい声

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　タレントの福田萌が自身のInstagramを更新し、夫でオリエンタルラジオの中田敦彦ら家族とともに約5年滞在したシンガポールから日本へ本帰国したことを報告した。

　福田は思い出の地であるマリーナベイ・サンズをバックにした自身の写真を公開し、「帰国してしばらく経ち、シンガポールがすでに恋しいです」と現在の心境を吐露。移住を経験したことで「自分の人生には日本もあり、シンガポールもあるんだってこと」「選択肢がたくさん広がった」と、海外生活で得た大きな気づきを明かした。

　この投稿にファンからは、「おかえりなさい！」「日本での生活も楽しんでくださいね」「日本での様子も楽しみです！」といった温かい歓迎と応援のコメントが多数寄せられている。

※福田萌、中田敦彦ら家族とともにシンガポールから日本へ本帰国したことを報告


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《iilii》

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