福田萌、中田敦彦ら家族で日本へ本帰国したことを報告！「すでに恋しい」現在の心境にファンから温かい声 | RBB TODAY

タレントの福田萌が自身のInstagramを更新し、夫でオリエンタルラジオの中田敦彦ら家族とともに約5年滞在したシンガポールから日本へ本帰国したことを報告した。
福田は思い出の地であるマリーナベイ・サンズをバックにした自身の写真を公開し、「帰国してしばらく経ち、シンガポールがすでに恋しいです」と現在の心境を吐露。移住を経験したことで「自分の人生には日本もあり、シンガポールもあるんだってこと」「選択肢がたくさん広がった」と、海外生活で得た大きな気づきを明かした。
この投稿にファンからは、「おかえりなさい！」「日本での生活も楽しんでくださいね」「日本での様子も楽しみです！」といった温かい歓迎と応援のコメントが多数寄せられている。
※福田萌、中田敦彦ら家族とともにシンガポールから日本へ本帰国したことを報告
シンガポールに移住するオリラジ・中田敦彦「はみ出し者をつぶす日本が怖い」 | RBB TODAY
オリエンタルラジオの中田敦彦が17日放送の『ボクらの時代』（フジテレビ系）に出演し、3月にシンガポールに移住することになった経緯を告白した。
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