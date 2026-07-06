Hearts2Hearts、待望の日本デビュー決定！日本1stシングル発売＆公式サイト・FC開設で本格始動 | RBB TODAY

Hearts2Heartsが、日本デビューを果たす。

Hearts2Heartsは、8月12日にThe 1st Japan Single『ICONIC HEART』をリリースする。

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さらに本日（6日）、日本オフィシャルサイトがオープン。8月には日本オフィシャルファンクラブの開設も決定し、日本デビューに向けたプロジェクトが本格始動する。

（画像＝SMエンターテインメント）

The 1st Japan Single『ICONIC HEART』には、『RUDE! (Japanese Ver.)』を含む全3曲が収録される予定で、UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤をはじめ、フォトブック仕様、メンバープロフィールシート仕様、ポストカード仕様、イニシャルビーズ仕様など、それぞれ異なるコンセプトを楽しめる全6形態で発売される。各形態にはさまざまな限定アイテムやフォトカードが封入されるほか、ストア別購入特典も用意されている。

また、本日オープンした日本オフィシャルサイトでは、日本での最新ニュースやリリース、ライブ、イベント情報などが随時発信される。8月に開設予定の日本オフィシャルファンクラブでは、会員限定コンテンツやさまざまな特典が展開される予定だ。詳細は後日発表される。

待望の日本デビューシングル『ICONIC HEART』で新たな一歩を踏み出すHearts2Heartsの今後の活動に期待が高まる。

なお、Hearts2Heartsは7月10日に放送される『ミュージックステーション』（テレビ朝日系）に出演し、新曲『Lemon Tang』の日本初パフォーマンスを披露する予定だ。

◇Hearts2Hearts プロフィール

SMエンターテインメントからaespa以来、約5年ぶりにデビューしたガールズグループ。ジウ（リーダー）、カルメン、ユハ、ステラ、ジュウン、エイナ、イアン、イェオンの8人で構成された。グループ名には、様々な感情や心からのメッセージが込められた音楽を通じて、ファンと心をつなぎ、より大きな「私たち」として一緒に進んでいくという意味が込められている。メンバーの平均身長は166.6cm。2025年2月24日に1stシングル『The Chase』でデビューすると、新人賞9冠を達成した。

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