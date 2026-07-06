中川翔子、歌手デビュー20周年記念日にニューシングル「Twilight Magic」が先行配信＆MV公開！ | RBB TODAY

中川翔子が歌手デビュー20周年という節目を迎えた7月5日、ニューシングル「Twilight Magic」の先行配信がスタートした。

同曲はTVアニメ『黒猫と魔女の教室』第2クールのエンディングテーマを務めており、第2クール初回放送終了直後となる同日24時には、楽曲とアニメがコラボレーションしたSpecial Music Videoも公開された。

「Twilight Magic」は、TeddyLoidが作詞・作曲・編曲を手掛けた、きらめきと切なさが共存するマジカルポップチューン。今回公開されたSpecial Music Videoでは、アニメの印象的なシーンをふんだんに使用。主人公たちの成長や絆を描く物語と楽曲に込められた想いが美しくシンクロした映像作品に仕上がっており、アニメファンはもちろん、中川翔子の20周年を祝う作品としても見応えのある内容となっている。

©金田陽介・講談社／「黒猫と魔女の教室」製作委員会

さらに、9月9日に発売される完全生産限定盤BOXのジャケットビジュアルも初公開された。イラストを手掛けたのは、中川翔子とこれまでも数々のコラボレーションを重ねてきた人気イラストレーター・いとうのいぢ氏。描きおろしイラストでは、魔法のステッキを手に星座柄の華やかなドレスをまとった中川翔子が、愛らしい黒猫とともに幻想的な世界に佇む、作品のテーマを象徴するビジュアルとなっている。

いとうのいぢ氏のイラスト

このイラストは、完全生産限定盤BOXに同梱されるアクリルスタンドやTシャツなどの豪華特典にも使用される予定だ。中川が20年間の感謝を込めて届けるニューシングル「Twilight Magic」とともに、この夏のアニバーサリーイヤーの盛り上がりに注目したい。