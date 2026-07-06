“腐敗”もささやかれる韓国サッカー協会、13年以上座を守った会長が辞任「大きく失望させることも」 | RBB TODAY

大韓サッカー協会のチョン・モンギュ（鄭夢奎）会長が辞任届を提出した。

7月6日、大韓サッカー協会（KFA）は、チョン会長が辞任届を提出したと発表した。

【話題】政府から“処分要求”も受けた会長時代のチョン氏

同日午前、チョン会長は天安（チョナン）のコリアフットボールパークにて、副会長および理事たちが出席するなか、最後の役員会議を開催した後に辞任した。

これにより、去る2013年1月28日に第52代会長に当選後、4期にわたり会長を歴任したチョン氏は、約13年5カ月にして韓国サッカーのトップの座から退くこととなった。

KFAは、定款第23条に基づき、副会長のうち1名が大韓体育会の承認を受け、会長職務を代行する予定だ。また、職務代行を中心に、後任の会長選挙のプロセスを滞りなく公正に準備していく予定だ。

チョン・モンギュ氏

チョン氏は、KFAを通じて、「国民の皆様、そしてサッカー関係者の皆様。これまで韓国サッカーに送ってくださった熱い愛と叱責すべてに、深く感謝申し上げる」と感謝の意を伝えた。

続けて、「大韓サッカー協会会長という重責を担う間、韓国サッカーの発展と栄光だけを目指して進んできた。ときには期待に応え、ときには大きく失望させることもあった。すべての栄光と成果は、選手たちとファンの皆様のおかげであり、足りない点や過ちはすべて私の責任だ」と述べた。

最後に、「私は会長職を退き、1人の熱烈なサッカーファンに戻って韓国サッカーを応援する。韓国サッカーはいつの時代もそうであったように、数多くの試練を乗り越え、再び高く飛翔すると確信している」とコメントした。

■【写真】大統領の"お叱り"により…7月6日発足の韓国サッカー委員会、KFAに代わるか

■洪明甫監督選任に不正？Jリーグでも活躍した元韓国代表の"暴露"

■「韓国サッカーを変えるには最低10年」元マンUのパク・チソン、自国のW杯惨事に激怒