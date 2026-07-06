カンヌ映画祭で海外の記者から公然と人種差別…韓国巨匠、心境語る「不愉快だ。でもこれ以上は…」 | RBB TODAY

映画『HOPE』（原題）のナ・ホンジン監督が、カンヌ国際映画祭の記者会見で発生した人種差別に言及した。

7月6日、『HOPE』のメディア試写会がソウル江南（カンナム）区のメガボックスCOEXで開催された。試写会には、ナ・ホンジン監督をはじめ、俳優ファン・ジョンミン、チョ・インソン、モデル兼女優チョン・ホヨンが出席した。

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『HOPE』は、非武装地帯にあるホポ港出張所の所長ボムソクが、町の若者たちから「トラが出没した」という知らせを聞き、村全体が非常事態となったなか、信じがたい現実に直面することから始まる物語だ。

これに先立ち、同作は「第79回カンヌ国際映画祭」のコンペティション部門に公式招待され、記者会見を行った。

会見には、ナ・ホンジン監督をはじめ、ファン・ジョンミン、チョ・インソン、チョン・ホヨン、女優テイラー・ラッセル、アリシア・ヴィキャンデル、俳優マイケル・ファスベンダーが出席した。

（写真提供＝OSEN）ナ・ホンジン監督

しかし、会見である海外メディアの記者が「こんにちは。マイケル、アリシア」と挨拶した後、「残りは誰だか分からない」と話し、人種差別だと物議を醸した。

そして、今回のメディア試写会で報道陣がこの件に言及すると、ナ・ホンジン監督は「説明していただかなくてもわかっている」と答えた。

ナ・ホンジン監督は、「不愉快だ。ただ、だからといってそれを表に出す場ではないと思った。その話はこれ以上したくない」と短く切り上げた。

なお、映画『HOPE』は、来る7月15日に韓国で公開される予定だ。

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