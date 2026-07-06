吉田沙保里出演のカップヌードル新作CMが城本クリニックをオマージュ！本家も思わず「光栄すぎます」 | RBB TODAY

日清食品「カップヌードル」の公式X（旧ツイッター）が6日、更新され、シーフードヌードルの新プロモーション動画が公開された。元レスリング世界女王の吉田沙保里が出演し、ネット上で話題を呼んでいる。

動画では、吉田が絨毯の上を転がるという、有名美容外科「城本クリニック」のテレビCMを完全にオマージュした演出を披露。これに対し、城本クリニックの公式Xが即座に反応し、「オマージュありがとうございます！再現度高すぎませんか…！？」とクオリティを大絶賛した。

この大物アスリートを起用した強烈なパロディに、ネット上は大盛り上がり。ファンからは「落ちがちゃんとしてる、さすが日清食品の宣伝部」「イカふっとばしてる（笑）霊長類最強すぎる」といったコメントがそれぞれ寄せられており、本家公認となった企業間の微笑ましいやり取りを含め、現在も大きな反響を呼んでいる。

※吉田沙保里出演、シーフードヌードルの新プロモーション動画が公開