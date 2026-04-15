土屋太鳳、初ライブ開催決定に喜び！「20年目の夏、夢を叶えます」 | RBB TODAY

俳優の土屋太鳳が、初となるライブ『TAO TSUCHIYA presents－Mo' swing－』を8月3日にブルーノート・プレイスで開催することが決定した。

俳優業と並行して音楽活動にも積極的な想いをもって取り組んできた土屋。今回のライブは、彼女のルーツでもある「熱いジャズセッション」を愛する人々に届けたいという強い思いから実現したものだ。演者として培った感性と表現力を注いだバンドサウンドが、洗練された空間で披露される。

土屋本人はメッセージの中で「『女優を目指す小学生』として初めてブログを書いたのは、11歳の夏でした。『私の夢は自分の声を見つけることです。』と綴った瞬間を、今もはっきり覚えています。声帯などを治療しながら成長期を待ち、少しずつ発声練習に取り組んで、迷うこともあったけれど、そのたびに素晴らしい先生方や先輩方に恵まれました。20年目の夏、私は夢を叶えます。心からの感謝を込めて、最高の音楽と一緒に、私の声を届けます。受け取って下さい」と力強く語った。

公演『TAO TSUCHIYA presents － Mo’ swing －』はブルーノート・プレイスで8月3日に2ステージ開催予定。俳優として数多くの作品に出演してきた土屋が、音楽という表現の場でどのようなパフォーマンスを見せるのか、期待したい。