乃木坂46・冨里奈央、漫画「きみは四葉のクローバー」実写PVのW主演に！可愛すぎる制服姿を披露 | RBB TODAY

4日に発売の『週刊少年チャンピオン』40号（秋田書店）の表紙＆巻頭特集に乃木坂46の冨里奈央が登場している。

『週刊少年チャンピオン』40号Ⓒ秋田書店 Ⓒ乃木坂46合同会社 Ⓒ小池伸一郎

富里は9月18日より公開予定の『きみは四葉のクローバー』（秋田書店）の実写PVに冨里がW主演として出演する。今回は実写PV制作決定を記念して、スペシャル撮り下ろし。作中そのままの制服、四葉のクローバーをあしらった腕時計&ヘアゴムを身につけ、よつばのようにあらゆる表情を見せている。

そのほか、ルームウエアに身を包んでベッドでくつろぐ姿や、サイリウムカラーと同じターコイズブルーのワンピースを着て微笑む姿も収録されている。両面BIGポスターが特別付録としてつくほか、限定QUOカード200名プレゼント企画も実施される。

冨里は「何度も読んできたよつばちゃんの衣装が着られて、とても嬉しかったです！表情や雰囲気など、よつばちゃんに少しでも寄せられるように頑張りました!!実写PVもみなさんに楽しんでいただけるように一生懸命頑張ります！よろしくお願いします！」とコメントしている。