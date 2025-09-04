乃木坂46・冨里奈央、漫画「きみは四葉のクローバー」実写PVのW主演に！可愛すぎる制服姿を披露 | RBB TODAY

乃木坂46・冨里奈央、“1人目の6期生”矢田萌華に言及「なんだか運命を感じて…」 | RBB TODAY
乃木坂46の5期生・冨里奈央が6日、自身の公式ブログを更新。同日に1人目の6期生メンバーとして発表された「矢田萌華（やだ もえか）」について言及した。
乃木坂46 冨里奈央が制服姿で夏の美少女に……「B.L.T. SUMMER CANDY2024」登場 | RBB TODAY
乃木坂46の冨里奈央が7月29日発売の「B.L.T. SUMMER CANDY 2024」（東京ニュース通信社）の表紙と巻頭グラビアに登場する。
4日に発売の『週刊少年チャンピオン』40号（秋田書店）の表紙＆巻頭特集に乃木坂46の冨里奈央が登場している。
富里は9月18日より公開予定の『きみは四葉のクローバー』（秋田書店）の実写PVに冨里がW主演として出演する。今回は実写PV制作決定を記念して、スペシャル撮り下ろし。作中そのままの制服、四葉のクローバーをあしらった腕時計&ヘアゴムを身につけ、よつばのようにあらゆる表情を見せている。
そのほか、ルームウエアに身を包んでベッドでくつろぐ姿や、サイリウムカラーと同じターコイズブルーのワンピースを着て微笑む姿も収録されている。両面BIGポスターが特別付録としてつくほか、限定QUOカード200名プレゼント企画も実施される。
冨里は「何度も読んできたよつばちゃんの衣装が着られて、とても嬉しかったです！表情や雰囲気など、よつばちゃんに少しでも寄せられるように頑張りました!!実写PVもみなさんに楽しんでいただけるように一生懸命頑張ります！よろしくお願いします！」とコメントしている。