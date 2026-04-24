妊娠中のみちょぱ、お腹ふっくら姿で幸せオーラ！GWは出産に向けて「買い物をしたい」 | RBB TODAY

リカバリーフットウェアのブランド「OOFOS（ウーフォス）」が東京・原宿でポップアップイベントを開催。これに先駆け、24日に行われたオープニングイベントにみちょぱこと池田美優と中尾明慶が出席した。

中尾明慶、池田美優【撮影：小宮山あきの】

同ブランドは衝撃吸収やリカバリー機能が設計されたフットウェア。2人は新モデル「Plus Line」を履いて登場した。

池田美優【撮影：小宮山あきの】

池田美優【撮影：小宮山あきの】

「OOFOS」を普段から愛用しているというみちょぱは、同商品を履いた感想を聞かれると「足にフィットしてる感覚がすごいなって。甲の部分が自分の足の形にすごく合っているので、シンデレラになった気分です」と笑顔を弾けさせた。

ボリューム感のある厚底仕様については「丈の長いパンツを履いたりしますし、ちょっと厚底があると安全性もあって、個人的にはすごくありがたいです」とコメント。

この日のファッショについては、「白のサンダルに合わせてオールホワイトで夏気分を味わってみました。とても可愛く、爽やかにまとめてもらいました」とにこやかに紹介した。

池田美優【撮影：小宮山あきの】

2月に第一子妊娠中であることを発表したみちょぱ。「GWに行きたいところは？」と聞かれると「今は歩くのさえも疲れるくらいになってきたので、この靴があるとありがたいなと思って。（出産前に）まだ買えていないものがたくさんあるので、間もなく迎える個人的なイベントに向けて買い物をしたいです」と声を弾ませた。

「この夏、取り入れたいファッションは？」との問いには「私は普段はデニムとかカジュアル系が多いんですけれど、今はサイズが全然入らなくなってきてしまっているのでワンピース系を取り入れようかなと。今年の夏はデニムを履けないので、ダボっとした服を仕入れたいなと思います」と話した。

中尾明慶【撮影：小宮山あきの】

中尾明慶【撮影：小宮山あきの】

中尾は同商品を履いた感想について「すごく軽くて、自分の足と地面との設置がしっかりしている感じがするので、歩いていて本当にラクです」と笑顔。「僕はOOFOSのサンダルのヘビーユーザーで家の中でもスリッパ代わりに履いているので、すごくうれしい」とゲストとして登壇した喜びを語った。

「GWや夏にOOFOSを履いて出かけたいところは？」との問いには「よく息子と散歩をするので、近所の公園を散歩するとか、そういう時にもいいかな。GWは混んでいるので意外と近所を散歩するのがいいなって思います」とパパの顔をのぞかせた。

中尾明慶、池田美優【撮影：小宮山あきの】

さらに「この夏やりたいことは？」と振られると「僕は色んな趣味が多くて、ゴルフをしたり、釣りをしたり、バイクに乗ったり…。やりすぎているので、これ以上増やすと（妻の仲里依紗に）叱られそう」と笑いを誘いつつ、「でも夏を満喫したいですね。料理教室とか覗いてみようかな」と願望も明かした。