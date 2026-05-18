いぎなり東北産、『スピリッツ』表紙＆巻頭グラビアに登場！1st写真集発売の未公開カット収録 | RBB TODAY

東北発の9人組アイドルグループ・いぎなり東北産が、5月18日発売の週刊ビッグコミック『スピリッツ29号』（小学館）の表紙および巻頭グラビアに登場する。

5月22日に結成10周年を記念した1st写真集『MADE IN TOHOKU』（小学館）を発売する、いぎなり東北産。今号では、1st写真集の未公開カットを含む厳選ショットがいち早く公開され、発売前に写真集の世界観を楽しめる内容となっている。

いぎなり東北産1st写真集『MADE IN TOHOKU』（小学館）/撮影：関純一

いぎなり東北産1st写真集『MADE IN TOHOKU』（小学館）/撮影：関純一

1st写真集は、沖縄で撮影された渾身の作品。プールで無邪気にはしゃぐ姿や大人っぽいモードなショットなど、普段は見られないメンバーの多彩な魅力が凝縮された一冊となっている。

いぎなり東北産は、スターダストプロモーション所属の個性豊かなメンバーによるアイドルグループ。2015年の結成から今年で10周年を迎え、2025年には日本武道館での単独公演を成功させ、avex traxよりメジャーデビューを果たすなど、エネルギッシュなパフォーマンスと親しみやすいキャラクターで人気を集めている。

いぎなり東北産1st写真集『MADE IN TOHOKU』（小学館）/撮影：関純一

いぎなり東北産1st写真集『MADE IN TOHOKU』（小学館）/撮影：関純一

いぎなり東北産1st写真集『MADE IN TOHOKU』（小学館）/撮影：関純一

また、写真集の発売を記念したイベントの開催も決定した。5月29日はオンラインサイン会、6月13日は東京・渋谷で特典会を開催予定となっており、ファンにとっては写真集とあわせて見逃せないイベントとなりそうだ。