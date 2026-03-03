パク・ソジュン、ファンミ来日記念で「キム秘書」「花郎」ほか期間限定無料配信6選 | RBB TODAY

3月7日（土）にファンミーティングのため来日する韓国の人気俳優パク・ソジュンが出演する「キム秘書はいったい、なぜ？」や「花郎＜ファラン＞」、『ミッドナイト・ランナー』など、おすすめの韓国ドラマおよび韓国映画計6作品をピックアップ。ABEMAにて期間限定で全話無料配信中となっている。

韓国ドラマ

「キム秘書はいったい、なぜ？」

ツンデレ御曹司×敏腕秘書の甘すぎる恋の駆け引き！大ヒットシンデレラ・ラブコメディ

「キム秘書はいったい、なぜ？」

完璧主義で自分大好き、誰の意見も聞かないワンマン御曹司ヨンジュン（パク・ソジュン）。そんな彼が唯一信頼しているのが、長年支えてきた敏腕秘書ミソ（パク・ミニョン）。ところがある日、ミソが突然「秘書を辞めたい」と退社宣言をし、大パニックに陥ったヨンジュンがあの手この手で引き止めようとするうちに、自分の本当の気持ちに気づいていく。

「キム秘書はいったい、なぜ？」

ヨンジュンの成長を含め、遊園地貸し切りデートやプライベート花火、悩殺キスシーンなど大人ロマンチックな名場面が満載の王道オフィス・ラブコメディ。





「彼女はキレイだった」

すれ違いと勘違いだらけの胸キュン必至の大人気ラブコメディ

「彼女はキレイだった」

パク・ソジュンが人気俳優としての地位を確固たるものにした話題作の1つ。

「彼女はキレイだった」

かつては美少女だったヒロイン・ヘジンと、子どもの頃にいじめられっ子だった初恋相手ソンジュン。真逆の成長を遂げた2人が再会したことから始まる、笑いと涙のラブストーリー。





「キルミー・ヒールミー」

記憶との“再会”によって2人に訪れた愛と癒し…胸が熱くなるヒーリング・ラブコメディ

「キルミー・ヒールミー」

アメリカで静かな生活をおくるスンジン財閥の御曹司チャ・ドヒョン（チソン）は、実は多重人格という家族にも明かせない秘密を抱えていた。彼が帰国途中で新米精神科医のオ・リジンと、覆面小説家で陽気な彼女の兄オ・リオン（パク・ソジュン）に出会ったことから物語が始まる。

「キルミー・ヒールミー」

過去の事故とリジンの影が見え隠れする中、愛と癒しを描く作品となっている。チソンの多彩な演じ分けにも注目。





「花郎＜ファラン＞」

新羅の精鋭集団「花郎」たちの奮闘や成長、恋愛模様を描き出す青春時代劇

花郎

1500年前の新羅時代を舞台に、容姿端麗、頭脳明晰、武術にも長けた王の親衛隊「花郎」の姿を描いた大ヒット時代劇。パク・ソジュンは賤民の村で育ったワイルドな主人公ソヌ／ムミョンを力演し、時代劇初挑戦ながら新たな魅力を開花させた。

花郎

明るくてしっかり者のヒロイン・アロ（Ara）をめぐる、ソヌとジディ（パク・ヒョンシク）の甘く切ない三角関係のラブロマンスに胸キュン必至の作品。「SHINee」ミンホや「BTS」Vらが豪華共演。





韓国映画

『悪のクロニクル』

底知れぬ罠に巻き込まれ息もつかせぬクライム・サスペンス

『悪のクロニクル』

名誉ある大統領賞を授与され昇進を控える敏腕刑事チェ班長（ソン・ヒョンジュ）が、自ら犯した殺人事件の真相を隠蔽したことから不可解な事件に次々と巻き込まれていく予測不能なサスペンス。

『悪のクロニクル』

パク・ソジュンは、チェ刑事を誰よりも慕いながらも、次第に事件への疑念を抱くようになる新米刑事チャ・ドンジェを見事に熱演している。





『ミッドナイト・ランナー』

警察学校の学生コンビが実践捜査に乗り出す！コミカルかつアクション満載の痛快バディムービー

『ミッドナイト・ランナー』

警察大学で学ぶ血気盛んな行動派の学生ギジュン（パク・ソジュン）と、論理的で原理原則を重視する頭脳派のヒヨル（カン・ハヌル）の親友同士がダブル主演を務める。

外出先で偶然若い女性の拉致事件を目撃した2人が、手がかりの複雑さや証拠不足により一向に進展しない警察の捜査を尻目に、退学覚悟で自らの足で直接捜査に乗り出し、頼もしく成長していく姿を描いている。

『ミッドナイト・ランナー』

