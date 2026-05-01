IMALU、犬のウ○チの投稿でフォロワー増えて15万人突破！ | RBB TODAY

4月29日、タレントのIMALUが犬のウ○チの投稿でフォロアー数が増え、15万人を突破したことをインスタグラムで報告した。

きっかけとなったのは4月27日の投稿。IMALUの知り合いが飼っている犬が玄関でウ○チをしてしまった。その時IMALUはトイレットペーパーを取りに行こうとしたのだが、飼い主が「大丈夫！大丈夫！」と言って素手でウ○チを掴み、庭に投げ捨てたのだそう。この衝撃的な出来事を目の当たりにして、IMALUは「島に来てよかったわ～心から思う夜でした」とコメントしている。投稿には、ウ○チをした犬の、なんともいえない表情の写真が添えられており、1万以上の「いいね」がついた。

この投稿を受け、IMALUのインスタグラムはフォロワーが増え、15万人を突破したとのこと。15万人突破を報告する投稿には、IMALUの愛犬であるウェルシュ・コーギーのバル－の笑顔の写真が添えられた。

IMALUは2022年8月より、東京と奄美大島のに拠点生活を行っている。