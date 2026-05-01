 IMALU、犬のウ○チの投稿でフォロワー増えて15万人突破！ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ ブログ 記事

IMALU、犬のウ○チの投稿でフォロワー増えて15万人突破！

エンタメ ブログ
注目記事
IMALU【撮影：浜瀬将樹】
  • IMALU【撮影：浜瀬将樹】

　4月29日、タレントのIMALUが犬のウ○チの投稿でフォロアー数が増え、15万人を突破したことをインスタグラムで報告した。

　きっかけとなったのは4月27日の投稿。IMALUの知り合いが飼っている犬が玄関でウ○チをしてしまった。その時IMALUはトイレットペーパーを取りに行こうとしたのだが、飼い主が「大丈夫！大丈夫！」と言って素手でウ○チを掴み、庭に投げ捨てたのだそう。この衝撃的な出来事を目の当たりにして、IMALUは「島に来てよかったわ～心から思う夜でした」とコメントしている。投稿には、ウ○チをした犬の、なんともいえない表情の写真が添えられており、1万以上の「いいね」がついた。

　この投稿を受け、IMALUのインスタグラムはフォロワーが増え、15万人を突破したとのこと。15万人突破を報告する投稿には、IMALUの愛犬であるウェルシュ・コーギーのバル－の笑顔の写真が添えられた。

　IMALUは2022年8月より、東京と奄美大島のに拠点生活を行っている。


02 地球の歩き方 島旅 奄美大島 喜界島 加計呂麻島(奄美群島1) 4訂版
￥1,155
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
奄美大島の静かな波
￥150
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

IMARUが激白！父・さんまが“結婚・離婚話”を昨日のように話す「30年以上経ってるのに」 | RBB TODAY
画像
IMARUが番組で父・さんまの過去の結婚・離婚話を、30年以上前の出来事を昨日のように話すと明かし、共感を呼んだ。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/04/03/227594.html続きを読む »

明石家さんまの資産は100億円？！娘のIMALUが使い道について語る | RBB TODAY
画像
25日夜10時から放送された『エゴサーチTV』（AbemaTV）にタレントのIMALUが登場。父・明石家さんまの資産について語る一幕があった。
https://www.rbbtoday.com/article/2017/08/28/154233.html続きを読む »
《和光福》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top