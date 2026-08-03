ちとせよしの、圧巻のバストで艶やかなグラビア！写真集誌面カット公開 | RBB TODAY

『SPA!グラビアン魂デジタル写真集 ちとせよしの「いまを艶やかに」』（扶桑社）が現在発売中だ。このたび発売を記念して誌面カットが公開された。

ちとせは2000年、佐賀県生まれ。グラビア活動に加え、2023年からアイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーとしても活動している。4th写真集『lotus serenity』を発売中で、Aircontrolと専属契約を結んだ最新DVD『Re:無題』もリリースされたばかりだ。

提供／週刊SPA!編集部 撮影／高橋慶佑 ヘアメイク／Yoshi.T スタイリング／上野 珠

同書は、週刊SPA!の名物グラビアコーナー『グラビアン魂』で紹介しきれなかったカットを多数収録したデジタル写真集。3年ぶりに同コーナーへ登場したちとせが、進化を続ける現在の魅力を披露している。

表紙には、花柄がアクセントになったランジェリー風の衣装をまとい、圧巻のバストを大胆に捉えたカットを採用。華やかで煌びやかな雰囲気が印象的な仕上がりとなっている。

提供／週刊SPA!編集部 撮影／高橋慶佑 ヘアメイク／Yoshi.T スタイリング／上野 珠

提供／週刊SPA!編集部 撮影／高橋慶佑 ヘアメイク／Yoshi.T スタイリング／上野 珠

誌面では、白地に黒のドット柄ブラウス姿とニーハイソックスで清楚な表情を見せる一方、ページをめくるとベランダで洋服を脱ぎ捨てた開放感あふれる姿を披露するなど、読者の心を揺さぶる演出が楽しめる。

提供／週刊SPA!編集部 撮影／高橋慶佑 ヘアメイク／Yoshi.T スタイリング／上野 珠

さらに、ワインレッドのレース衣装をまとったシーンでは、まろやかなボディラインと健康的なヒップを露わにし、視線を外したポージングで大人の色気を表現するなど、多彩な表情を楽しめる一冊になっている。