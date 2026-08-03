くりえみ、お尻のあたりまでざっくりの危険な美背中ショット公開 | RBB TODAY

タレントでクリエイターのくりえみが、3日、公式インスタグラムを更新。お尻のあたりまでざっくりと開いたドレス姿を披露した。

くりえみは「Good morning」と自撮り写真をアップ。公開された写真のくりえみは、ゴールドにビジューがたくさんついたゴージャスなドレス姿。ドレスの背中はお尻のあたりまで大きく開いており、美しい背中のラインが見えている。かなりセクシーで際どい姿だ。

くりえみ（写真はくりえみの公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

この投稿にファンからは「本日もお美しいくりえみ様」「背中の整った美しさ。惚れます」「うつくしい。すき。」と絶賛するコメントが寄せられている。