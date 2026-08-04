「キワどい服…」日本人メンバーの“キャバ勤務”で話題となったグループに在籍　韓国元アイドルチアの夏休み | RBB TODAY

チアリーダーのウ・ヘジュンが夏休みショットを公開した。

ウ・ヘジュンは8月2日、自身のインスタグラムを更新。

【写真】ウ・ヘジュンの「キワどい服」姿

「とても涼しい」「夏休みは渓谷へ」などとつづり、複数の写真を投稿した。

公開された写真には、自然豊かな渓谷を訪れたウ・ヘジュンの姿が収められていた。涼しげな水辺で夏休みを満喫する様子や、デジタルカメラで撮影したレトロな雰囲気の写真など、プライベート感あふれるショットが並んでいる。

魅力的なバカンス姿に、ファンからは「涼しそうで羨ましい」「近いうちに台湾にも来てね」「パンパンだね」「スタイルが良すぎる」「キワどい服着てるね…」など、さまざまなコメントが寄せられていた。

ウ・ヘジュンは、かつてアイドルグループ「NATURE」にユチェ名義で所属し、活動していた。グループは2024年4月に解散している。

（写真＝ウ・ヘジュンInstagram）

活動当時、日本人メンバーのハルをめぐって、日本のキャバクラ勤務疑惑が浮上。グループ解散後の同年7月、本人が事実だったことを認め、謝罪したことで注目を集めた。

そんなウ・ヘジュンは現在、LGツインズ（プロ野球）、ソウル三星サンダース（男子プロバスケットボール）、龍仁サムスン生命ブルーミングス（女子プロバスケットボール）などで、アイドル時代に培った表現力やダンスを生かしたパフォーマンスを披露している。

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