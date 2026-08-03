桜井日奈子、2027年カレンダーブック発売！寝起きのベッドシーンなど"日奈子の1日”を収録 | RBB TODAY

俳優の桜井日奈子の最新カレンダー『桜井日奈子2027カレンダーブック（仮）』が、9月16日に東京ニュース通信社より発売されることが決定した。全国の書店およびネット書店で予約できる。

今回のカレンダーブックでは、桜井の素の姿を伝えるために、朝起きてから夜を迎えるまでの“日奈子の1日”をテーマに撮影。

寝起きのベッドをイメージしたシーンでは、キャミソールタイプのパジャマを着用し、桜井が普段からやってしまう寝る姿勢を披露。朝食には大好きな桃やはちみつ入りのヨーグルトを作ったものの、桃を切りながら何度もつまみ食いをしたり、できあがったヨーグルトのおいしさに踊りだしたり、ストレッチをしながら歯磨きをしたりと、自由でおちゃめな姿を見せている。

「桜井日奈子2027カレンダーブック（仮）」（東京ニュース通信社刊）

また、最近よくかけるようになったというメガネ姿や、部屋の中でコーヒーを飲みながらまったりと過ごす姿、ショートパンツとサンダルというラフな格好で中華料理店を訪れ、ビールを片手にラーメンや餃子、麻婆豆腐を食べ進めて大満足の様子を見せるなど、彼女のキャラクターがわかるカットが多数収められている。



さらに、艶やかで落ち着いた雰囲気のカットや、ふと見せる美しさに胸を打たれるようなカットもあり、桜井の魅力的な姿が存分に楽しめる。

桜井は1997年生まれ、岡山県出身。2014年に「岡山美少女・美人コンテスト」で美少女グランプリを受賞し、芸能界デビュー。現在はフジテレビ系ドラマ『ラストノート』で木嶋莉奈役を演じているほか、ドラマ『コンサルタント-死を執筆する男-』（WOWOW）や映画『死神バーバー』にも出演中だ。