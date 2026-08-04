“未成年交際”疑惑を乗り越え、キム・スヒョンが本格復帰へ　10月にフィリピンで2万人ファンミ | RBB TODAY

キム・スヒョンが本格復帰する。

10月にフィリピンでファンミーティングを開催するという。

【画像】未成年交際疑惑のストレスか…痩せたキム・スヒョン

キム・スヒョンがモデルを務めるフィリピンのライフスタイルブランド「BENCH」はこのほど、10月2日にマニラの「SMモール・オブ・アジア・アリーナ」で、約2万人規模のキム・スヒョンのファンミーティングを開催すると発表した。

BENCH関係者は、「長年キム・スヒョンを応援してくださったフィリピンファンの皆さんに、忘れられない時間を届けるため、今回のファンミーティングを準備した」とコメントしている。

当日は、キム・スヒョンがファンと近況について語るトークコーナーのほか、ステージパフォーマンスやファン参加型イベントなどが予定されているという。

（写真提供＝OSEN）キム・スヒョン

（画像＝BENCH）

なお、キム・スヒョンは最近、故キム・セロンさんとの未成年交際疑惑をめぐる捜査で嫌疑なしとの判断を受けた。今後は海外活動を皮切りに、本格的な活動再開へ向けた動きを加速させるものとみられる。

◇キム・スヒョン プロフィール

1988年2月16日生まれ。2011年に放送されたペ・ヨンジュン企画のドラマ『ドリームハイ』（KBS）で一躍人気を集めた。日本でも大ヒットしたドラマ『星から来たあなた』で演技力が高く評価され、アジア各国で不動の人気を誇る。また、主演を務めた2024年の『涙の女王』が世界的なヒットとなり、韓流スターとしての地位を盤石にした。内向的な性格を心配した母親から演劇を勧められたことをきっかけに、俳優を志すようになった。

■【キス写真も】捏造されたキム・スヒョンの未成年交際

■【画像】未成年交際疑惑のストレスか…痩せたキム・スヒョン

■【画像】当時冷ややかに見られたキム・スヒョン日本ファンの“新聞全面広告”、かなり正しかった