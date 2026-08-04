BTS・V、“着ていた服”をファンにプレゼント！客席を沸かせた神対応が話題に | RBB TODAY

BTSのVが、ファンに忘れられない思い出をプレゼントした。

米メットライフ・スタジアム公演で見せた、Vの粋なファンサービスが反響を呼んでいる。

【話題】顔だけでなく中身も完璧…V、ファンへの“神対応”

BTSは8月1日と2日（現地時間）、米イーストラザフォードのメットライフ・スタジアムで「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’」を開催した。2日間で計15万7000人の観客が会場を埋めた。

会場を訪れたメキシコ人の男性ファンは、Vのステージ衣装をオマージュした服を着用していた。BTSのコンサートを何度も観覧し、Vへの熱いファン心を示してきた人物だ。

すると、Vが彼の存在に気づいた。Vは自身が着ていた服を脱ぎ、ファンに直接プレゼントした。その行動は、公演を彩る特別なワンシーンとなった。

（写真＝Vファンクラブ）

（写真＝Vファンクラブ）

グローバルスターたちも、Vのステージに魅了された。世界的なジャズミュージシャンのジョン・バティステが会場を訪れ、大型スクリーンに映し出されたVの姿を共有した。

バティステは『Dynamite』に合わせて踊る動画とともに、「楽しすぎて、危うく携帯電話を忘れるところだった」と投稿した。Vがその動画に「いいね」と絵文字で反応すると、バティステは「ボストンでまた会いましょう」と返した。

（画像＝左からジョン・バティステ、レア・サロンガInstagram）

また、ミュージカルスターのレア・サロンガも興奮を隠せなかった。以前からVのファンとして知られる彼女は、Vが『FYA』を披露する映像を投稿し、「カメラを見てくれてありがとう、V！あなたは本当に特別です！」と綴った。

さらに、Vからの「いいね」を確認したサロンガは、「いいね」が付いた画面を公開。「何が起きているの？ありがとうございます！今は興奮しすぎて頭が真っ白です」と喜びを表した。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

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