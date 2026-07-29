 石田ゆり子、愛犬・雪の死を報告「うつくしい夕暮れの時間に旅立っていきました」 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

石田ゆり子、愛犬・雪の死を報告「うつくしい夕暮れの時間に旅立っていきました」

エンタメ その他
注目記事
石田ゆり子【写真：竹内みちまろ】
  • 石田ゆり子【写真：竹内みちまろ】

　石田ゆり子が自身のインスタグラムを更新し、愛犬の「雪」が天国へと旅立ったことを報告した。

　投稿では、「雪を可愛がってくださったみなさま、愛してくださったみなさま、雪は7月24日の午後5時半ごろ、うつくしい夕暮れの時間に旅立っていきました」とファンに向けて報告。3月の頭からの闘病でおよそ5ヶ月間、血管肉腫という難しい病気と懸命に向き合ってきたことを明かしている。

　また、「雪はびっくりするくらいの生命力で、なんどもなんども危機を乗り越えてきました」と振り返り、目を離さず寄り添い続けた日々への思いや、何度もカムバックしてくれた愛犬への深い愛情と感謝がつづられている。

　犬や猫など多くの動物たちと暮らす愛犬家としても知られ、書籍も出している石田ゆり子。これまでも愛犬や愛猫たちとの日常を温かく発信してきた彼女の悲しい報告に、SNSではファンから「雪ちゃん、優しい笑顔が大好きです」「よく頑張ったね、ありがとう～！」など、悼む声や温かいメッセージが寄せられている。

※石田ゆり子、愛犬の「雪」が天国へと旅立ったことを報告


はなちゃんの夏休み。 (ほぼ日ブックス)
￥1,540
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

天然日和 (幻冬舎文庫)
￥631
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

石田ゆり子、自宅から愛犬が消えた!?　ハプニングを告白 | RBB TODAY
画像
石田ゆり子が17日、Instagram（インスタグラム）を更新。自宅で起こったハプニングを明かした。
https://www.rbbtoday.com/article/2023/04/17/208213.html続きを読む »

石田ゆり子と愛猫の5年間にわたる記録が3冊の書籍に | RBB TODAY
画像
　女優・石田ゆり子による書籍『ハニオ日記』（扶桑社）全3巻が5月31日に発売されることが決まった。
https://www.rbbtoday.com/article/2021/05/01/188368.html続きを読む »
《iilii》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top