SEVENTEEN・スングァン、知人に“名前を利用”されファンに被害…自ら注意喚起「絶対に容認できない」 | RBB TODAY

SEVENTEEN・スングァンの名前を使った虚偽の“美談”で、ファンに被害が出ていた。

スングァン本人が噂を否定し、注意を呼びかけた。

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スングァンは8月2日に行ったライブ配信で、「まずCARAT（ファン）が最優先なので、CARATに被害がないことが重要だ」と切り出した。

これに先立ち、オンライン上では、スングァンが知人の経営する済州（チェジュ）島の飲食店に60万ウォン（約6万円）を前払いし、ファンに飲み物を提供しているという美談が広まっていた。しかし、これは事実ではなかった。

これについてスングァンは、「事実ではない。前払いをしたことはない」ときっぱり否定。現在は、その知人と連絡を絶っていることを明かした。

さらに、「実際に何人かのファンが被害を受けた。ファンが被害を受けることは絶対に容認できない」とし、「自分がしていないことが美談のように広まることは望んでいない」と語った。

（写真提供＝OSEN）スングァン

また、スングァンの友人を名乗り、コンサートのチケットを手配すると持ちかける話についても、事実ではないと強調した。

スングァンは、「済州島広報大使の委嘱式のVlogが削除された理由もそれだ。CARATは僕が訪れた場所を巡るのが好きなので、興味を持って足を運ぶと思うが、そこでおかしな美談が出てくることがストレスだった」と説明した。

続けて、「道で偶然会った人の食事代を代わりに支払うことはあっても、僕が別途そのように前払いしておくことはまったくない。そのような被害を受けたCARATがいるなら、会社にメールを送ってほしい」と伝えた。

なお、スングァンは最近、ドギョムとのユニットツアー「DxS [SERENADE] ON STAGE」の台湾公演を行い、ツアーのフィナーレを飾った。

（記事提供＝OSEN）

◇スングァン プロフィール

1998年1月16日生まれ。本名プ・スングァン。身長174cm。2012年からPLEDISエンターテインメントに所属し、3年2カ月の練習生期間を経てSEVENTEENのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインボーカルを担当しており、練習生時代から高い歌唱力に定評がある。一方で、グループ内のムードメーカーとしても知られており、バラエティの分野では高いMCスキルや優れたトーク力がたびたび称賛される。

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