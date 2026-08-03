ファンモン、20周年記念シングル「夏子」MVティザー公開！横澤夏子が恋リアMC役で出演 | RBB TODAY

FUNKY MONKEY BΛBY’Sが8月5日に発売する20周年記念シングル「夏子」のミュージックビデオのティザー映像が公開された。

同グループは今年1月25日にデビュー20周年を迎え、アニバーサリーイヤーを記念した3曲入りシングルとして「夏子」をリリース。ミュージックビデオ本編は、発売日の8月5日20時に公開される予定だ。

新曲「夏子」は、TVアニメ『ぐらんぶる』Season3のオープニング主題歌を担当しており、夏らしさを感じるトロピカルなサウンドに乗せて、ファンモンらしい等身大でまっすぐな青春の一幕を描いた楽曲となっている。

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CDジャケットには、タイトルと同じ名前を持つ横澤夏子が、ファンモンの代名詞として親しまれてきた“顔ジャケ”に登場して話題を呼ぶ中、ミュージックビデオにも出演。

MVは横澤がMCを務めていた恋愛リアリティ番組を思わせるストーリー仕立てとなっており、実際に横澤が見届けてきた恋愛リアリティーショーの出演メンバーである中澤瞳、鈴木康介、高橋璃央もキャストとして登場している。

FUNKY MONKEY BΛBY’S

公開されたティザー映像では、新たな恋模様が展開される様子が映し出され、甘酸っぱい青春が詰まった内容となっている。