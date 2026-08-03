花椒香る“シビ辛”バーガーが登場！ヴィレッジヴァンガードダイナーで夏限定麻辣フェア | RBB TODAY

グルメハンバーガー専門店「ヴィレッジヴァンガードダイナー」は、夏季限定企画「本格四川！シビ辛麻辣バーガーフェア」を開催している。9月30日まで、花椒や麻辣醤を使ったバーガー2種を、一部店舗を除く各店で販売する。

「本格四川！シビ辛麻辣バーガーフェア」8月1日開始

「シビ辛麻辣バーガー」は、牛100％のパティに、香ばしく炒めた豚肉、キクラゲ、ほうれん草をトッピングしたボリューム感のある一品。花椒の華やかな香りと麻辣醤の旨み、特製麻辣マヨソースを重ね、刺激的な辛さとコク深い味わいに仕上げている。価格は1,990円（税込）。

夏限定！ジビ辛麻辣バーガー

「シビ辛麻辣チーズバーガー」は、同バーガーにチェダーチーズを加えたメニュー。チーズのまろやかなコクが麻辣の辛さを包み込み、肉、チーズ、麻辣を組み合わせた濃厚な味わいが楽しめる。価格は2,190円（税込）。

本格四川！ジビ辛麻辣チーズバーガー

また、フェアに合わせて「トロピカルジュエルソーダ」と「ベリージュエルソーダ」も登場。ぷるぷるとしたボールを加えた、見た目にも華やかな炭酸ドリンクとなっている。トロピカルはパッションフルーツソースとパイナップル、ベリーはミックスベリーソースと果実を使用。価格は各490円（税込）で、ヴィレッジヴァンガードダイナー全店で販売される。

