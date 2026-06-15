堺雅人主演『VIVANT』第2シーズン、7月26日スタート キービジュアル公開 | RBB TODAY

堺雅人主演の日曜劇場『VIVANT』第2シーズン（TBS）のキービジュアルが公開された。

同作は2023年7月期放送の第1シーズンから3年の時を経て、7月26日（日）よる9時に第2シーズンがスタートする。今夏は2クール連続放送となる。

第2シーズンは前作のラストシーン直後から幕を開ける。国際テロ組織・テントをめぐる任務から帰還した乃木憂助（堺雅人）の目に飛び込んできたのは、祠に置かれた赤い饅頭。それは別班の緊急招集を告げるサインだった。

憂助が父でありテントの指導者でもあったノゴーン・ベキ（役所広司）に銃弾を放った「あの日」、薫（二階堂ふみ）、ジャミーンと再会した「あの日」、その裏で何が起きていたのか——その真相が第1話で明かされる。

公開されたキービジュアルには、広い空と砂漠を背景に、砂上に悠然と立つキャラクターたちの姿が描かれている。

あわせて、3つの特別イベントの開催も決定した。

第一弾は7月25日（土）、東京国際フォーラム ホールAで「第1シーズンスペシャルエディション上映会」を開催。ドラマ出演者やスタッフによるトークショーも実施される。チケットは指定席・車椅子席ともに5000円（税込）で、ノベルティ（非売品）付き。TBSチケット抽選受付は6月28日（日）よる11時59分まで。

第二弾は8月に豪華出演者が集う「ファンミーティング」、第三弾は9月から東京・大阪で「体験型イベント」が予定されている。体験型イベントでは、ドラマで実際に使用されたセットの中でミッションを行う内容となっている。