学業専念で休養中の乃木坂46・小津玲奈、復帰を報告「慶應義塾大学1年生になった」 | RBB TODAY

乃木坂46の小津玲奈が4月3日にブログを更新し、活動復帰することを報告。慶応義塾大学に合格したことも明かした。

小津は「学業専念」を理由に6月から活動を休止していた。

そんな中、3日に「お久しぶりです！」というタイトルのブログを更新し、「約9ヶ月学業専念のためにお休みをいただきありがとうございました」「4月から活動に復帰させていただきます」と復帰を報告した。

小津は「ずっとずっと待っていてくださったファンのみなさん 本当にありがとうございました」と感謝を明かし、「みなさんの応援があったから、今の私があります」「これからはより一層乃木坂46の活動に全力で、一生懸命、誠心誠意努めさせていただきます」と意気込みをつづった。

その後、小津はブログ内の「茶番」という形式でつづった文章の中で、「東京都出身慶應義塾大学1年生になったあと2週間で19歳になる18歳！！」と慶応義塾大学に合格していたことを報告。

最後には、「改めてたくさんの方に応援していただいて人の優しさにたくさん触れた1年間でした」「乃木坂46になれて幸せです」とつづっていた。

※小津玲奈、活動復帰を報告

