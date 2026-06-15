Xで突如盛り上がる「#水野美紀祭り」に、本人「許さないからーーーーーーー！！！！」 | RBB TODAY

X（旧Twitter）で14日、「#水野美紀祭り」が突如トレンド入りし、大きな盛り上がりを見せている。発端となったのは、Threadsに投稿された「子どもにせっかく作ったご飯をひっくり返された瞬間の私の心境」という一文とともに添えられた、水野美紀の迫真の表情を切り取った画像。子育て中の“あるある”を絶妙に表現しているとして共感を呼び、瞬く間に拡散された。

その後、ユーザーが水野の過去の出演作や印象的なシーンを次々と投稿。「#水野美紀祭り」として盛り上がりを見せ、関連投稿は次々と増加した。

こうした状況を受け、水野本人もXを更新。「アタシの祭りって皆んなが騒いでるけど何なのーーーーーーーーー！滑ってるとか言われてるのーーーーー！！！！」と投稿し、自身の画像を添えて反応。頭にタコを載せた投稿者へのリポストでは、「許さないからーーーーーーー！！！！」とユーモアたっぷりにつづった。

本人の投稿のコメント欄には、「ご本人が来た！」「ついに気づいちゃったか」など、水野のノリの良い反応を歓迎する声が寄せられた。一方で、関連画像やセリフを使ったアレンジ投稿も続々と投稿されており、「#水野美紀祭り」はさらなる盛り上がりを見せている。

※水野の「許さないからーーーーーーー！！！！」投稿